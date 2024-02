Family-Überraschung: Bei "The Biggest Loser" fließen Tränen!

Damit haben sie nicht gerechnet! Auch in der diesjährigen Staffel von The Biggest Loser – Leben leicht gemacht geben die Kandidaten alles, um den Kilos den Kampf anzusagen. Dabei kommen sie nicht nur körperlich an ihre Grenzen, sondern auch mental. In der heutigen Folge geht es dabei besonders emotional zu: Die Teilnehmer werden von ihren Liebsten aus der Heimat überrascht!

"Unsere Kandidaten bekommen etwas ganz Besonderes – nämlich Besuch von zu Hause! Von Familie und Freunden", verkündet der Trainer Ramin Abtin (51). So steht beispielsweise Dominiks Ehefrau Rebecca vor ihm und es kullern mächtig die Tränchen. Auch Giulios Frau Nicole fällt ihrem Schatz um den Hals. "Da kamen direkt die Tropen raus, ich freue mich so, sie wieder zu sehen!", bringt ihr Ehemann schluchzend hervor. Außerdem wird Nadine von einer Freundin überrascht, und auch Lisa darf endlich ihre Schwester in die Arme schließen.

Neben den vier persönlichen Überraschungen bekommen die anderen Teilnehmer Video-Calls aus der Heimat – und auch hier bleibt kein Auge trocken! "Das waren pure Freudentränen!", äußert sich Martin zum Gespräch mit seinen Eltern. Auch Fabienne, die einen Anruf ihrer beiden Mütter bekommt, freut sich über die zuckersüßen Worte der zwei: "Du schaffst das! Aufgeben? Never!" Dabei verkünden die Liebsten der Kandidaten alle eine gemeinsame Nachricht: Sie wünschen ganz viel Kraft und sind superstolz!

Anzeige

SAT.1 Ramin Abtin und Kandidatin Maja bei "The Biggest Loser" 2024

Anzeige

SAT.1 Christine Theiss und Kandidatin Fabienne bei "The Biggest Loser" 2024

Anzeige

Sat.1 "The Biggest Loser"-Kandidatin Maike, 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de