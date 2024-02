Kurz vor Super Bowl-Halbzeitshow: Usher kündigt eine Tour an

2024 scheint wohl Ushers (45) Jahr zu werden! Der Sänger wird am 11. Februar in Las Vegas die legendäre Halftime-Show im Rahmen des Super Bowls performen. Im Dezember des vergangenen Jahres kündigte der "DJ Got Us Fallin' in Love"-Interpret zudem noch sein neues Album "Coming Home" an, das am kommenden Freitag erscheinen wird. Doch damit nicht genug. Usher kündigt nun eine Tour an!

Die Bombe lässt der "OMG"-Sänger in einem Instagram-Post platzen. "Bist du bereit für mich?", fragt er seine Fans in dem Beitrag. Im Rahmen seiner "Past Present Future"-Tour wird Usher insgesamt 24 Konzerte geben. Die Tourstopps werden ihn quer durch die USA führen. Ob der 45-Jährige auch nach Deutschland kommen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Für seine Halftime-Show verspricht Usher seinen Fans Großes. In einem Trailer, der auf YouTube veröffentlicht wurde, erklärt der Entertainer, dass die kommende Performance ganze "30 Jahre in der Mache" gewesen sei.

Usher, Sänger

Usher, 2023

Usher bei der Met Gala, 2023

