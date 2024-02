Feierten Usher und Jenn ihre Hochzeit bei Super-Bowl-Party?

Machten sie endlich Nägel mit Köpfen? Usher (45) und Jenn Goicoechea gehen seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern: Tochter Sovereign Bo und Sohn Sire Castrello. Den ewigen Bund der Liebe gingen der Sänger und die Managerin bisher nicht ein – in den letzten Tagen brodelte die Gerüchteküche jedoch besonders stark, da sich der Musiker eine Heiratslizenz eingeholt hatte! Nun sollen Usher und Jenn vor den Traualtar getreten sein!

Wie TMZ berichtet, feierten die Frischvermählten ihre Hochzeit bei einer privaten Super Bowl After-Show-Party mit Freunden. Bilder, die das Magazin veröffentlichte, zeigen Usher und Jenn ganz in Weiß – vor allem der extravagante Pelzmantel des "DJ Got Us Fallin' In Love"-Interpreten sticht ins Auge. "Herzlichen Glückwunsch an die Frischvermählten im Gebäude!", begrüßte der Produzent Bryan-Michael Cox das Paar, als es auf der Party eintraf. Laut einer Quelle sollen die beiden von einer privaten Zeremonie gekommen sein.

Dass die Eltern zweier Kinder total glücklich miteinander sind, machte Usher vor wenigen Monaten in einem Interview klar. "Ich bin sehr glücklich, dass ich eine unglaubliche Freundin habe", schwärmte er von ihr und ergänzte: "Sie ist meine beste Freundin und ich liebe sie."

Getty Images Usher, Musiker

Instagram / boogsneffect Jenn Goicoechea und Usher im Mai 2021

Getty Images Usher, Musiker

