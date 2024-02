Gewaltvorwürfe: Lauren Goodgers Ex Charles freigesprochen

Der Fall sorgt weiterhin für Aufsehen. Rund zwei Jahre lang hatten Lauren Goodger (37) und Charles Drury eine On-off-Beziehung geführt, bis schließlich ein Streit zwischen den beiden eskalierte: Angeblich griff Charles im August 2022 die The Only Way Is Essex-Bekanntheit an und schlug sie – und zwar an dem Tag, an dem ihre gemeinsame Tochter Lorena beerdigt wurde, die nur kurz nach ihrer Geburt verstorben war. Daraufhin musste sich der Bodybuilder vor Gericht verantworten. Doch nun wurde Charles freigesprochen.

Das berichtet unter anderem The Standard. Demnach wurde Charles heute von dem zuständigen Gericht entlastet, nachdem bekannt wurde, dass Lauren ihre Beteiligung an der Anklage zurückgezogen hatte. "Damit ist dieses Verfahren beendet. Freisprüche werden protokolliert. Sie sind frei und können gehen", erklärte daraufhin der Richter James Lofthouse. Charles selbst äußerte sich bis dato noch nicht zu seinem Freispruch.

Wie The Sun berichtete, warf die 37-Jährige ihrem damaligen Partner vor, sie im Laufe ihrer Beziehung angegriffen zu haben. Wie es außerdem in der Klageschrift hieß, behauptete Lauren, dass Charles "ein kontrollierendes oder zwanghaftes Verhalten an den Tag gelegt hatte, das ernsthafte Auswirkungen auf sie hatte". Charles hatte bereits damals auf nicht schuldig plädiert.

