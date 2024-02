Süßer Meilenstein: John Legends Tochter macht erste Schritte

Es ist ein besonderer Moment. Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) gehen bereits seit geraumer Zeit gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie ihre Liebe 2013 mit dem Jawort besiegelt hatten, krönten sie das Ganze mit der Geburt ihrer Kinder. Inzwischen haben sie eine echte Rasselbande zu Hause. Seinen Familienalltag teilt das Paar deshalb auch regelmäßig im Netz So wie auch jetzt wieder: John hält einen Meilenstein seiner Tochter Esti auf ewig fest.

"Sie läuft", schreibt der 45-Jährige zu einem kurzen Video, das er auf seinem Instagram-Account teilt. Und tatsächlich: Noch etwas tapsig und unbeholfen macht der Spross des Musikers seine ersten Schritte. Zwar fällt die Einjährige bereits nach wenigen Metern zu Boden, dennoch ist es ein Moment in ihrem Leben, den weder sie noch ihre Eltern so schnell wieder vergessen werden. Nach ihrem kleinen Plumpser wirkt der Nachwuchs des Paares selbst sogar ziemlich stolz – zufrieden grinst Esti (1) am Ende des Clips in die Kamera.

Während Mama Chrissy das Video in ihrer Story teilt, freuen sich die prominenten Freunde des Paares mit ihnen. Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche Kommentare. So reagiert beispielsweise "How to Get Away with Murder"-Darstellerin Viola Davis (58) einzig mit einem begeisterten "Aww" und zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legends Tochter Esti

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legends Tochter Esti

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Wren, Luna und Esti

