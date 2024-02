Unglaublich: Dua Lipa schrieb 97 Songs für das neue Album!

Da sollte ein Hit dabei sein! Dua Lipa (28) begeistert mit ihrer Musik Millionen von Fans. Ihr letztes Album hatte sie 2020 veröffentlicht, allerdings fing sie vor Kurzem an, ein neues Projekt anzuteasern. Bei den diesjährigen Grammy Awards überraschte sie ihre Fans mit der ersten Performance ihrer neuen Single "Training Season". In das nächste Album ist außerdem einiges an Arbeit hineingeflossen: Dua hat für ihre neue Platte fast 100 Songs geschrieben!

In einem Interview in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" zeigte sie ein Notizbuch und erklärte: "Hier drin sind alle Songs, die ich für das Album geschrieben habe. Ich habe 97 Songs geschrieben!" Doch nicht alle werden einen Platz auf Duas nächsten Projekt finden. Auf Jimmys (56) Frage, ob auch schlechte Songs dabei gewesen wären, antwortet die "Dance The Night"-Interpretin: "Etwa 80 davon!"

Das neue Album sei für die Sängerin eine ganz andere Erfahrung gewesen als vorherige: "Ich habe viel mehr Selbstvertrauen als Songwriterin und als Künstlerin." Gestärkt durch ihre Erfolge, habe sich Dua eher getraut, so lange an ihren Songs zu arbeiten, bis sie perfekt waren. Ein genaues Release-Datum verriet der Popstar leider nicht.

Getty Images Dua Lipa, 2024

Getty Images Dua Lipa bei der Pre-Grammy Gala 2024

Getty Images Dua Lipa, britisch-albanische Sängerin

