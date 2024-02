Hier feiern Taylor Swift und Travis nach dem Super-Bowl-Sieg

Bei ihnen gibt es allen Grund zu feiern! Am Sonntag fand in Las Vegas der Super Bowl statt, das Finale der Footballsaison. Travis Kelce (34) siegte mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, gegen die San Francisco 49ers und holte die Trophäe. Seine Freundin Taylor Swift (34) war ebenfalls im Stadion und feierte mit dem Tight End. Nach dem Sieg war vor der Party: Travis und Taylor ließen noch ordentlich die Korken knallen!

Auf der After-Show-Party im XS Nightclub in Las Vegas feierte das Pärchen, was das Zeug hält: Zu Musik von DJ Marshmello tanzten Taylor und Travis ausgelassen und knutschten sich immer wieder ab. Unter anderem wurde auch Taylors Song "Love Story" in einer Techno-Version gespielt! Die Sängerin und Travis sollen bis fünf Uhr morgens auf der Party gewesen sein.

Am selben Abend besuchten die zwei aber auch einen anderen Club in Las Vegas – den Zouk Nightclub. Auch dort wurde einer von Taylors Songs gespielt: "You Belong With Me". In einem lustigen TikTok-Video, das The Chainsmokers geteilt haben, singt Travis mit und dreht sich zu seiner Freundin um, um ihr zuzurufen: "Bist du verliebt in mich? Du gehörst zu mir!"

Getty Images Travis Kelce, Sportler, und Taylor Swift, Sängerin

Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce im Februar 2024

Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce auf einer Party nach dem Super Bowl

