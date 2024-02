Kurz nach Krönung: König Frederiks Auszeit sorgt für Kritik!

In ihrer Neujahrsansprache hatte Margrethe II. (83) verkündet, dass sie zugunsten ihres Sohnes abtreten wird. Am 14. Januar war es dann so weit: Nach 52 Jahren als dänische Regentin überließ sie Frederik X. (55) den Thron. Der frisch gekrönte Monarch absolvierte vor wenigen Wochen auch schon seinen ersten Auslandsbesuch. Doch nun muss seine Mutter Margrethe rund einen Monat nach der Krönung schon für ihren Sohn Frederik einspringen – das ruft Kritiker auf den Plan!

Da der König zusammen mit seiner Familie derzeit im Winterurlaub ist, springt Margrethe ein. "Sie hat doch gerade erst abgedankt? Das ist doch absurd", schreibt ein empörter X-User. Historiker Lars Hovbakke Sørensen äußert sich gegenüber B.T. ebenfalls verwundert: "Ich bin überrascht, dass das Königspaar nur einen Monat nach dem Thronwechsel in den Winterurlaub fährt. Das muss ich sagen." Eigentlich müsste Frederiks Sohn, Kronprinz Christian (18), seinen Vater vertreten, er reiste jedoch mit in den Familienurlaub.

Doch nicht nur der Familienurlaub schlägt hohe Wellen: Vor wenigen Monaten kursierten Gerüchte, dass Frederik eine Affäre mit der mexikanischen Schauspielerin Genevieve Casanova haben soll. Die spanische Journalistin Paloma Barrientos äußerte sich gegenüber TardeAR zu der Beziehung: "Frederik war verliebt in Genoveva und ist immer noch verliebt. Das war kein Flirt – Genoveva ist für Flirts nicht zu haben. Es war kein Herumalbern."

Getty Images Prinz Frederik und Königin Margrethe bei Frederiks Krönung 2024

Instagram / detdanskekongehus Margrethe von Dänemark im Februar 2024

Getty Images Genevieve Casanova, Schauspielerin

