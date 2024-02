Natascha Ochsenknecht sicher: Jimi fällt auf "die Schnauze"

Sie reden Klartext! Seit seiner Beziehung zu Laura Marie Geissler (25) soll Jimi Blue Ochsenknecht (32) mit seiner Familie zerstritten sein. Kontakt besteht angeblich nur noch zu seinem Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33). In der dritten Staffel ihrer Realityshow Diese Ochsenknechts wird der Ex von Yeliz Koc (30) nicht mehr zu sehen sein. Nun äußert sich seine Familie zu Jimis Abwesenheit!

In der ersten Folge der neuen Staffel "Diese Ochsenknechts" wird der Frage nachgegangen, wo der "Die wilden Kerle"-Star ist. In einem schriftlichen Statement wird erklärt, dass Jimi sich "nicht in Reality-Formaten" sieht. Doch seine Mutter Natascha Ochsenknecht (59) vermutet etwas anderes dahinter. Ihrer Meinung nach ist Jimis neue Liebe der Grund für sein Ausscheiden: "Der hat sich aufgeregt, dass wir uns halt am Anfang einen Kopf gemacht haben, dass das so schnell geht mit Laura. Die Beziehung. Und das ist auch so." Natascha sieht für ihren Sohn in Zukunft schwarz. "Der wird noch mal richtig auf die Schnauze fallen. Das ist mein Gefühl", ist sich das Model sicher.

Und auch Cheyenne Ochsenknecht (23) ist schlecht auf ihren Bruder zu sprechen: "Ich will seinen Alltag nicht sehen, ich will seine Storys nicht sehen, sein Möchtegern-Happy-Life", schimpft die zweifache Mama. Sonderlich traurig scheint sie über seinen Abgang nicht zu sein: "Also sorry, aber da heule ich den beiden doch nicht die ganze Zeit hinterher, das ist mir echt zu anstrengend."

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Ball des Sports" 2023

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

