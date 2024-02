Neuer Mann? Natascha Ochsenknecht hat keine Lust auf Spiele

Sie weiß ganz genau, was sie will! Natascha Ochsenknecht (59) ist nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch Familienmensch durch und durch: So ist die Designerin Mama von drei Kindern. In den vergangenen Jahren durfte sie sich zudem über genau so viele Enkelkinder freuen. Einen Mann an ihrer Seite hat Natascha allerdings seit rund fünf Jahren nicht, was sie ändern möchte. Doch so richtig scheint Natascha noch nicht im Datingleben angekommen zu sein...

In der neuen Folge von Diese Ochsenknechts verrät die 59-Jährige, dass sie aktuell einen Mann kennenlernt – ganz so überzeugt scheint Natascha allerdings noch nicht zu sein. "Ich habe keine Zeit für jeden Abend essen gehen. Und dann zwei Tage mal melden, dann wieder nicht melden – das ist mir einfach zu kompliziert. Für solche Spielchen habe ich keine Zeit und keinen Bock", erklärt Natascha. Wie es zwischen ihr und dem Unbekannten weitergeht, wisse sie dementsprechend noch nicht. "Erstmal schreiben", lacht sie.

Auch macht die Mama von Jimi Blue Ochsenknecht (32) deutlich, dass sie erst ein gewisses Vertrauen bräuchte, um einem Mann wieder näherzukommen: "Bevor ich irgendwann mit einem Mann in die Kiste gehe, muss ich erst mal das Vertrauen haben – er muss mir das Gefühl geben, dass er es auch wert ist, dass ich mit ihm in die Kiste gehe." Das habe Natascha auch ihrem aktuellen Verehrer deutlich gemacht.

Natascha Ochsenknecht im Juli 2023

Natascha Ochsenknecht, Model

Natascha Ochsenknecht, April 2023

