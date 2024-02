"Sing meinen Song"-Premiere: Es gibt einen Special Guest!

Die elfte Staffel des großen Tauschkonzertes steht in den Startlöchern! Auf der berühmt-berüchtigten Sing meinen Song-Couch nehmen in diesem Jahr wieder sechs Musiker Platz: "Juli"-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane (50), Rapper Eko Fresh (40), "Broilers"-Sänger Sammy Amara (44), Pop-Künstler Emilio Sakraya (27) und Singer-Songwriter Tim Bendzko (38). Neben Gänsehautmomenten und spannenden Performances gibt es in der neuen Staffel eine Premiere: Ein Special Guest wird nur für einen Abend in das Tauschkonzert eintauchen...

Und das ist kein Geringerer als Peter Maffay (74). Bevor er sich auf seine Farewell-Tour begibt, erlebt der Musiker nun ein besonderes Abenteuer. "Ich hatte als Gastgeber und Teilnehmer von 'Sing meinen Song' schon vier Mal die Ehre, einen Tauschabend mit meinen Songs zu erleben. Dieses Privileg trete ich in diesem Jahr an meinen guten Freund Peter Maffay ab", äußert sich Johannes Oerding (42) zur Neuerung in der Sendung. Peter ist voller Vorfreude: "Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt!"

Unter Johannes' Verkündungspost auf Instagram zeigen sich die Fans über den Abend mit dem "Tabaluga"-Sänger erfreut. "Ich freue mich schon darauf", "Wow" und "Wird natürlich geguckt" sind nur einige der enthusiastischen Follower-Kommentare. Doch so manch treuer Zuschauer wird den Gesang des Gastgebers auch vermissen: "Dein Abend wird fehlen, aber der Abend mit Peter wird bestimmt großartig."

RTL / Boris Breuer Johannes Oerding und Peter Maffay, 2024

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song" 2023

Getty Images Peter Maffay, März 2022

