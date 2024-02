So ergatterte Cillian Murphy die Rolle in "Peaky Blinders"!

Das war knapp! Cillian Murphy (47) spielte neun Jahre lang Tommy Shelby in der britischen Erfolgsserie Peaky Blinders. Er überzeugte in den insgesamt sechs Staffeln in seiner Rolle und war maßgeblich am Erfolg der Serie beteiligt. Jetzt kam heraus, dass er die Rolle, die ihn bekannt machte, beinahe nicht bekommen hätte. Wie konnte Cillian die Produzenten doch noch von sich überzeugen?

Drehbuchautor Steven Knight erzählt in einem Interview mit Esquire Magazine, dass er sich mit Cillian und Schauspieler Jason Statham (56) in L.A. getroffen und sich eigentlich für Jason entschieden hatte. Eine einzelne SMS von Cillian konnte Steven jedoch zum Umdenken bewegen: "Vergiss nicht, ich bin Schauspieler."

Zu Beginn schien Cillians Optik nämlich nicht den Vorstellungen des Drehbuchautors zu entsprechen. "Das ist gerade der Punkt! Er kann sich verwandeln", betont Steven. Die SMS habe ihm vor Augen geführt, dass der erste Eindruck täuschen kann. Cillian selbst versteht die anfänglichen Zweifel und erzählt Guardian: "Anfänglich gab es vielleicht Zweifel, ob ich die nötigen körperlichen Voraussetzungen besitze, was ich verstehen kann" und fügt hinzu: "Ich denke, es ist unsere Pflicht als Schauspieler, uns in das zu verwandeln, was die Rolle verlangt."

Anzeige

Robert Viglasky/Netflix Cillian Murphy als Tommy Shelby in "Peaky Blinders"

Anzeige

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Anzeige

Netflix Dreharbeiten zu "Peaky Blinders"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de