Taylor Swift scherzt über Super-Bowl-Partynacht mit Eltern

Sie lässt es ordentlich krachen. Nachdem Taylor Swift (34) den Super-Bowl-Sieg von Freund Travis Kelce (34) mit ihm noch auf dem Spielfeld zelebriert hatte, ging es anschließend für die beiden zur Aftershow-Party. Mit von der Partie waren da jedoch auch die Eltern der "Cruel Summer"-Interpretin. Eine Idee, die wohl vor allem sie selbst im Nachhinein zu hinterfragen schien. Taylor gibt einen Einblick in ihre wilde Super-Bowl-Partynacht.

Auf TikTok teilt die Musikerin einen Clip, der sie auf der Aftershow-Party des Sportevents zeigt. In Begleitung ihrer Liebsten zelebriert die 34-Jährige darin den Sieg des NFL-Stars. Vor allem ihre Eltern scheinen den Abend sichtlich zu genießen – gut gelaunt grinsen sie in die Kamera. "Bring deine Eltern mit, haben sie gesagt", schreibt die 34-Jährige dazu. Offenbar hat die Musikerin die gemeinsame Patynacht mit ihrem Vater und ihrer Mutter zuvor nicht ganz durchdacht. "Versehentlich mit seinen Eltern in einen Klub zu gehen, ist etwas, das jeder zumindest einmal in seinem Leben ausprobieren sollte", scherzt Taylor zuletzt.

Bevor es für die vier zur Afterparty ging, war es auf dem Spielfeld zu einem süßen Moment zwischen der Musikerin und dem Chiefs-Tight-End gekommen. Denn nach dem fulminanten Sieg von Travis war Taylor geradewegs zu ihm gestürmt. Vor versammelter Mannschaft hatten die beiden ihre Liebe dann erneut mit mehreren leidenschaftlichen Küssen besiegelt.

Getty Images Taylor Swift beim Super Bowl 2024

Getty Images Ice Spice, Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

