Baby Nummer drei: Sarah Harrison ist wieder schwanger!

Sarah Harrison (32) erwartet wieder Nachwuchs! Die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (32) haben bereits zwei gemeinsame Kinder – Mia (6) und Kyla (3). Doch die Familienplanung war offenbar noch nicht abgeschlossen: Sarah ist wieder schwanger. Das verkündet die Blondine stolz in einem Instagram-Video. "Wir möchten euch noch was erzählen", schreibt sie zu dem Clip, in dem sie ihre Babykugel präsentiert und ein Ultraschallbild zeigt.

