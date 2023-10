Darum kommt für Sarah Harrison kein drittes Kind infrage!

Für Sarah Harrison (32) ist die Familienplanung wohl abgeschlossen! Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Dominic Harrison (32) durften im Laufe ihrer langen Beziehung schon zwei Kinder auf der Welt begrüßen: Die beiden Mädchen Mia Rose (5) und Kyla (3) machten das Glück der Dubai-Auswanderer perfekt. Aber warum wollen Sarah und Dominic eigentlich kein drittes Kind? Im Netz sorgt die Influencerin jetzt für Klarheit...

"Wir fühlen uns so gut mit unseren Mädels. Ich finde, zwei Kinder zu haben so toll und denke, das wird auch so bleiben", betont Sarah nun im Rahmen eines Q&As in ihrer Instagram-Story. Zudem macht die YouTuberin darauf aufmerksam, dass ein Baby natürlich auch mit viel Zeit und Arbeit verbunden ist. Sie erklärt nämlich: "Jetzt noch mal von vorne anzufangen, wäre aktuell zu viel für mich."

Den Alltag als Mama genießt Sarah aber trotzdem total – und das macht sie auch immer wieder im Netz deutlich! Zu Kaylas drittem Geburtstag im Sommer widmete sie ihrer Tochter beispielsweise eine süße Liebeserklärung. "Ich bin so glücklich, dass ich deine Mama sein darf und ich genieße jeden Moment mit dir, kleiner Quatschvogel", schwärmte Sarah zu diesem Zeitpunkt.

