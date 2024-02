Herzogin Meghan will wohl nichts mit den Royals zu tun haben

Hat sie kein Interesse an einer Versöhnung? Das britische Königshaus ist derzeit in großer Sorge: Vor wenigen Tagen hatte König Charles III. (75) seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Sein jüngster Sohn Prinz Harry (39) reiste daraufhin sofort nach Großbritannien, um seinen Vater zu besuchen. Seine Frau Herzogin Meghan (42) blieb mit ihren gemeinsamen Kindern in den USA. Dass Meghan ihren Schwiegervater nicht besucht hat, soll einen ganz besonderen Grund haben!

Wie ein Insider gegenüber Ok! berichtet, soll die Ex-Schauspielerin trotz der gesundheitlichen Probleme des Monarchen keinerlei Interesse daran haben, Harrys Familie zu besuchen. "Meghan will nichts damit zu tun haben und möchte sich von England fernhalten, aber Harry ist der Meinung, dass er den Schaden, der entstanden ist, reparieren muss", behauptet der Informant. Der Rotschopf wolle laut der Quelle unbedingt mehr Zeit in Großbritannien verbringen, um die Beziehung zu seiner Familie zu kitten.

Der letzte Heimatbesuch von Prinz Williams (41) jüngerem Bruder dauerte nur rund 25 Stunden – sein Vater soll nur etwa 45 Minuten Zeit für ihn gehabt haben. Dennoch ging der Ausflug ihres Mannes Meghan wohl ordentlich gegen den Strich: "Ich glaube nicht, dass sie darüber erfreut sein wird. Er steckt in der Klemme", mutmaßte damals die Royal-Expertin Angela Levin.

