Im Pool: "Die Bachelors"-Dennis verteilt wieder heiße Küsse!

Er lässt nichts anbrennen! Dennis Gries und Sebastian Klaus suchen in der diesjährigen Staffel von Die Bachelors die große Liebe. Und vor allem Dennis geht dabei ganz schön auf Tuchfühlung. Nachdem er Katja bereits den ersten Kuss schenkte, kam er auch Nadia näher. Und heute scheinen alle guten Dinge drei zu sein: Dennis und Rebecca küssen sich auf einem Einzeldate!

Wie die Fans des Datingformats in der aktuellen Folge sehen können, kuscheln die beiden zunächst miteinander und machen sich gegenseitig Komplimente: "Wenn du in meiner Nähe bist, dann fühlt es sich einfach richtig an", schwärmt der Junggeselle. Nachdem Rebecca seine Gefühle erwidert, knutscht er wild drauf los! "Ich hab den Anfang gemacht. Das war ein sehr cooles, sehr entspanntes Gespräch mit ihr. Ich wollte einfach mal wissen, wie sich ihre Lippen auf meinen anfühlen!", merkt er an und lädt sie in den Pool ein, um die Knutscherei fortzuführen.

Und seine Kusspartnerin zeigt sich total begeistert: "Er kann gut küssen und er ist zärtlich, was mir auch sehr wichtig ist!", schwärmt sie und fügt hinzu: "Mittlerweile ist es schon mehr als nur mögen. Es kribbelt schon und ich will mehr." Dennis scheint das Geschmuse ebenfalls zu gefallen, denn er grinst und verkündet: "Ihre Lippen fühlen sich jedenfalls sehr, sehr gut auf meinen an!" Allerdings hat er auch etwas zu bemängeln – das Ganze war ihm etwas zu perfekt.

