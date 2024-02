Kein Liebes-Comeback? Laura Anderson ist "glücklich Single"

So steht es um die Liebe! Im Oktober 2022 hatten Laura Anderson (34) und Gary Lucy (42) ihre Romanze öffentlich gemacht und wenige Monate später mit der Ankündigung ihres gemeinsamen Nachwuchses begeistert – doch kurz darauf folgte die Trennung der beiden Reality-TV-Bekanntheiten. Allerdings hofften die Fans in den vergangenen Wochen aufgrund zahlreicher Indizien auf ein Comeback der Beziehung. Nun gibt Laura ein Statement!

Anlässlich des Galentine's Days veröffentlicht die Mutter reizende Schnappschüsse auf Instagram. Strahlend posiert die 34-Jährige in Dessous vor der Kamera und stellt mit dem Beitrag nicht nur klar, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt, sondern auch, wie es um ihren aktuellen Beziehungsstatus steht. "Ich möchte nur sagen, dass ich sehr zufrieden, glücklich Single und gut hydriert bin", teilt die Blondine in der Bildunterschrift mit.

Ob Laura damit den zahlreichen Spekulationen um ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex Gary endgültig ein Ende bereiten will? Bereits Anfang des Jahres sprach sie im Netz Klartext. "All diese Presseberichte, die anscheinend bestätigen, dass ich und Gary wieder zusammen sind. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nie bestätigt, dass wir wieder zusammen sind oder so etwas", hieß es auf Instagram.

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy und Laura Anderson mit ihrer Tochter

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson im April 2023

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy nach der Geburt

