Ohne Charles: Königin Camilla bekommt eine Ehrenauszeichnung

Königin Camilla (76) wird eine besondere Ehre zuteil. Die Ehefrau von König Charles (75) macht aktuell eine harte Zeit durch. Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass der Monarch an Krebs erkrankt ist. Allerdings betonte sie bereits gegenüber der Presse, dass er sich den Umständen entsprechend aufrecht halte. Termine nimmt sie aktuell alleine wahr. Nun wird Camilla sogar Ehrenmitglied eines besonderen Verbands.

Dienstagabend empfing Camilla zusammen mit der Frau des Cousins der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) – der Herzogin von Gloucester – die Worshipful Company of Fan Makers in ihrem Zuhause. Bei dem ehemaligen Berufsverband der Fächerhersteller handelt es sich um einen Wohltätigkeitsverein. Während einer kleinen Zeremonie im Clarence House wird die 76-Jährige zum Ehrenmitglied der Gesellschaft gekürt. "Ich bin begeistert, weil ich Fächer liebe – ich habe oben eine Sammlung", freut sich Camilla laut Hello! bei der Begrüßung.

Normalerweise wäre Camilla bei solch einer Zeremonie wohl von ihrem Mann begleitet worden. Doch wegen seiner Erkrankung ist dieser aktuell auf dem Landsitz in Sandringham. Dort wurde er bereits an der Seite seiner Frau gesehen, die für ihn offenbar die größte Stütze ist. "Sie ist seine Stärke und sein Halt, so wie Prinz Philip es für die verstorbene Königin war", erklärte ein Insider gegenüber People.

König Charles und Königin Camilla

Königin Camilla wird Ehrenmitglied der Worshipful Company of Fan Makers, 2024

König Charles und Königin Camilla in Sandringham

