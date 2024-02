Süß! Ben Affleck und J.Lo turteln auf dem roten Teppich

Sie sind überglücklich miteinander. Ben Affleck (51) und seine Jennifer Lopez (54) tauschten 2022 die Ringe miteinander und traten vor den Traualtar, um sich das Jawort zu geben. Seither machen die Schauspieler aus ihrer Liebe keinen Hehl und sie zeigen sich immer mal wieder total verknallt in der Öffentlichkeit. So auch jetzt – Jennifer und Ben kuscheln megaverliebt auf dem Red Carpet!

Einen Tag vor dem Valentinstag besuchten die beiden das Dolby Theater in Hollywood, um die Premiere von J.Los Film "This Is Me... Now: A Love Story" zu feiern. Dabei spielte sich auch auf dem roten Teppich eine kleine Liebesgeschichte ab: Ben und Jennifer kichern, kuscheln und lachen richtig verliebt auf mehreren Fotos! Die 54-Jährige trägt zu diesem Anlass ein atemberaubendes schwarzes Abendkleid mit einem transparenten, glitzernden Rock.

Bens Outfit ist hingegen schlicht und elegant gehalten und lenkt nicht von der Robe seiner Liebsten ab. Dass der 51-Jährige seiner Jennifer den großen Auftritt lässt, stellt keine Seltenheit dar. "Er hat keine anderen Ziele, als mich so gut wie möglich glänzen zu sehen", schwärmte seine Partnerin bereits zuvor gegenüber Extra. Sie sind nicht nur privat ein tolles Gespann, sondern auch beruflich.

MEGA Ben Affleck mit Jennifer Lopez, Februar 2024

