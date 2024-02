Ärger im Paradies? Walentina Doronina möchte keine Hochzeit!

Sie packt den Grund aus. Zwischen Walentina Doronina (23) und ihrem Can Kaplan herrscht ein wildes Auf und Ab. So kursierten zuletzt sogar Trennungsgerüchte und die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit verriet, dass es Differenzen gebe, die noch geklärt werden müssen. Das scheint auch der Grund dafür zu sein, dass sich die Blondine noch nicht ganz sicher über ihre Zukunft ist: Walentina will trotz Verlobung momentan nicht heiraten!

Das verrät der Realitystar nämlich in seiner Instagram-Story: "Aktuell kann ich mir noch keine Hochzeit vorstellen! Da gibt es dann einfach doch noch zu viele Meinungsverschiedenheiten." Und auch ein weiteres privates Detail packt Walentina aus: Sie trägt ihren Verlobungsring nicht mehr! Die Influencerin erklärt: "Fühle ich aktuelle einfach nicht! Finde ich aber auch nicht schlimm."

Vor wenigen Monaten schien es hingegen noch harmonisch zwischen dem TV-Sternchen und seinem Can zu laufen. So plauderte Walentina gegenüber Promiflash sogar aus, dass sie ihren Liebsten heiraten würde, wenn er bei einem Box-Event gegen Luigi Birofio (24) gewinnt: "Nach dem Sieg heiraten wir dann. Erst muss der Sieg nach Hause gebracht werden!" Obwohl Can als Gewinner hervorging, läuteten die Hochzeitsglocken bisher aber noch nicht.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

