Glamour pur: Das sind erste Bilder der "Let's Dance"-Stars

Let's Dance setzt seine Stars in Szene. In wenigen Wochen geht die beliebte Tanzshow in eine neue Runde. Mit dabei sind Promis wie Choreograf Detlef D! Soost (53), Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26) oder Motivationscoach Biyon Kattilathu (39). Mit welchen Profis die Stars das Tanzbein schwingen, ist noch nicht bekannt, das erfahren sie wohl erst in der ersten Sendung. Aber jetzt können die Fans einen ersten Blick auf die offiziellen Bilder der Kandidaten werfen.

Die veröffentlicht der Sender RTL. Und schnell wird deutlich, dass die Promis wohl unter einem bestimmten Motto fotografiert wurden. Alle Kandidaten posieren nämlich mit einer funkelnden Discokugel. Passend dazu haben sich die zukünftigen Tanzprofis richtig in Schale geworfen: Während die Herren der Schöpfung vor allem mit schlichter Eleganz in Schwarz und Silber brillieren, lassen die Damen es mit viel Glitzer etwas wilder angehen. Als kleine Farbtupfer tragen zum Beispiel Moderatorin Jana Wosnitza (30) und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen Looks einem in knalligen Rot.

Die Promis können den Start von "Let's Dance" offenbar kaum erwarten. Und beweisen schon jetzt Kampfgeist, gehen aber auch mit einer gehörigen Portion Respekt an die Sache heran. So verriet beispielsweise "Bibi und Tina"-Star Lina gegenüber Promiflash, bei welchen Tänzen sie nervös wird: "Ehrlich gesagt, habe ich sehr viel Respekt, wenn es zum Samba und zum Rumba kommt." Dort sehe sie sich noch überhaupt nicht.

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Sophia Thiel, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Ann-Kathrin Bendixen, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Stefano Zarrella, "Let's Dance"-Kandidat

RTL / Arya Shirazi Toni Bauer, "Let's Dance"-Kandidat 2024

RTL / Arya Shirazi Detlef D! Soost, TV-Choreograf

RTL / Arya Shirazi Tillmann Schulz, "Let's Dance"-Teilnehmer

RTL / Arya Shirazi Lulu, Sängerin

RTL / Arya Shirazi Maria Clara Groppler, "Let's Dance"-Kandidatin 2024

RTL / Arya Shirazi Jana Wosnitza, Moderatorin

RTL / Arya Shirazi Biyon Kattilathu, "Let's Dance"-Kandidat 2024

RTL / Arya Shirazi Gabriel Kelly, Sohn von Angelo Kelly und "Let's Dance"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de