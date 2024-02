Vor diesem Tanz hat Lina Larissa bei "Let's Dance" Respekt!

Sie steht bereits in den Startlöchern. Bei Let's Dance begeben sich die Promis bald wieder in die Hände der Profi-Tänzer. Neben Detlef D! Soost (53) und Stefano Zarrella (33), wagt auch Lina Larissa Strahl (26) das Abenteuer auf dem Parkett. Woche um Woche wird die Sängerin um ihren Platz kämpfen müssen, indem sie ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellt. Doch welchen Tanzstil fürchtet Lina Larissa am meisten? Promiflash hat nachgehakt.

"Ehrlich gesagt, habe ich sehr viel Respekt, wenn es zum Samba und zum Rumba kommt", verrät die 26-Jährige gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Beides Tanzstile, in denen ich mich bisher nicht wirklich sehen kann." Obwohl sie offenbar mit der nötigen Ehrfurcht an das Ganze heranzugehen scheint, freut sie sich wiederum auch über den ein oder anderen bevorstehenden Tanz. Vor allem einer hat es Lina ganz besonders angetan: "Sehr gespannt bin ich auf einen romantischen Walzer! In meiner Wunschvorstellung wird das ein sehr schöner Tanz."

Dass sie nun an der neuen Staffel von "Let's Dance" teilnehmen darf, bedeutet Lina "sehr viel", wie sie meint. Sie selbst sei seit geraumer Zeit ein Fan des Formats und habe es deshalb schon in der Vergangenheit gespannt mitverfolgt. "Ich glaube, dass es mir viel Spaß machen wird, mich im Tanzen auszuprobieren", erklärt sie deshalb zuletzt.

Lina Larissa Strahl, Sängerin

Lina Larissa Strahl bei dem "Goldene Bild der Frau" Award 2023

Lina Larissa Strahl, Sängerin

