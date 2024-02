Schwangere Chryssanthi Kavazi zeigt ihre Babykugel im Bikini

Sie zeigt, was sie hat! Im Oktober hatte Chryssanthi Kavazi (35) bekannt gegeben, dass sie wieder schwanger ist. Für die Schauspielerin und ihren Mann Tom Beck (45) ist das schon das zweite Kind. Lange müssen sie wohl nicht mehr warten: Schon im Frühling soll Baby Nummer zwei das Licht der Welt erblicken. Bis dahin scheint die werdende Mama ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen: Chryssanthi zeigt ihre Rundungen in einem sexy Bikini!

Auf Instagram teilt die 35-Jährige einen Schnappschuss von sich in Badekleidung. In einem grünen Zweiteiler zeigt sie stolz ihren wachsenden Babybauch, den sie mit ihren Händen umfasst. Mit ihren Lippen formt sie einen Kussmund. Dazu schreibt sie: "Alles dreht sich um die Liebe."

Noch stand Chryssanthi trotz Schwangerschaft weiterhin für GZSZ vor der Kamera, sie dürfte sich aber bald in die Babypause verabschieden. Ihr letzter Arbeitstag steht schon kurz vor der Tür. "Mein vorerst letzter Drehtag ist voraussichtlich Mitte Februar, bevor ich in Babypause gehe. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit meiner Familie", erzählte sie im Interview mit RTL.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und Tom Beck

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi

