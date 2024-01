Zweites Kind: Wann geht Chryssanthi Kavazi in die Babypause?

Chryssanthi Kavazi (35) hat große Pläne! Die Schauspielerin erwartet aktuell ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Tom Beck (45). Das verkündet die kleine Familie bereits im Oktober – eine Ruhepause ist aber noch nicht in Sicht, denn die Laura-Lehmann-Darstellerin steht trotz fortgeschrittener Schwangerschaft weiterhin fleißig vor der GZSZ-Kamera. Jetzt verrät Chryssanthi, wann sie in die Babypause geht – und was sie währenddessen vorhat!

"Mein vorerst letzter Drehtag ist voraussichtlich Mitte Februar, bevor ich in Babypause gehe. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit meiner Familie", erzählt sie im Interview mit RTL. Chryssanthi will es erst mal ganz ruhig angehen lassen, wenn der Nachwuchs geboren ist: "Vielleicht gehen wir für ein paar Wochen mit den Kleinen nach Griechenland und verbringen ein paar Sommerwochen in meiner zweiten Heimat." Das werde sie aber alles ganz spontan entscheiden.

Doch was bedeutet die Auszeit für ihre GZSZ-Rolle? Auch das steht wohl noch nicht ganz fest. "Laura wird vor einem Wendepunkt stehen. Liebe und Berlin oder Job und Karriere? Ich weiß nicht, wie Laura sich überhaupt entscheiden und wie sie das gegebenenfalls aushalten wird", gibt Chryssanthi vage Auskunft.

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im September 2023

RTL / Rolf Baumgartner Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

TVNOW / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi) und Felix (Thaddäus Meilinger) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

