So reagieren Taylor Swift und Travis auf ihre süße Einlage!

Es war der perfekte Augenblick! Am vergangenen Sonntag hatten Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) allen Grund zum Feiern: Der Tight End hatte zusammen mit seinem Team den Super-Bowl-Titel verteidigen können. Seine Liebste war natürlich mit im Stadion und feierte auch nach dem Spiel gemeinsam mit dem NFL-Star. Ein besonders süßer Moment entstand, als der Sportler ein Ständchen zu ihrem Song "You Belong With Me" zum Besten gab. So reagierten Taylor und Travis auf den denkwürdigen Auftritt!

Ein Clip, der derzeit unter anderem auf TikTok kursiert, zeigt das Paar im Gespräch mit weiteren Klubgästen, die das Paar auf die niedliche Performance anspricht. "Ich kam buchstäblich gerade aus dem Badezimmer und dachte mir: 'Ja, das ist der perfekte Zeitpunkt'", erklärt Travis. "Ich dachte: 'Was passiert gerade in meinem Leben?'", fügt Taylor hinzu, während der Football-Star ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt. "Das war das Romantischste überhaupt", schwärmt die Gesprächspartnerin.

Doch "You Belong With Me" war nicht der einzige Song von Taylor, der an diesem Abend zum Besten gegeben wurde: Videoaufnahmen, die InStyle veröffentlichte, zeigen die Turteltauben tanzend und küssend auf der Tanzfläche, während im Hintergrund ein Remix von "Love Story" läuft.

