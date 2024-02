Valentinstag: Bruce Willis' Frau Emma teilt süßes Turtelfoto

Bruce Willis (68) und Emma Heming (45) hatten sich 2007 kennengelernt und traten bereits zwei Jahre später vor den Traualtar. Die Geburt der zwei Töchter machte das Familienglück dann perfekt. Doch seit einigen Jahren überschattet der Gesundheitszustand des Hollywoodstars das Leben der Familie: Der "Looper"-Darsteller ist an Demenz und Aphasie erkrankt. Seither kümmern sich seine Liebsten aber rührend um ihn und weichen nicht von seiner Seite – Ehefrau Emma teilt nun einen niedlichen Schnappschuss mit Bruce!

"Liebe ist etwas Wunderbares. Ich wünsche euch allen einen schönen Valentinstag", schreibt die zweifache Mama unter den Instagram-Beitrag, der sie turtelnd mit dem 68-Jährigen zeigt. Bei dem süßen Schnappschuss, der das Paar vor den Niagarafällen zeigt, handelt es sich mutmaßlich um eine ältere Aufnahme. Bruce' Töchter aus der Beziehung mit Demi Moore (61) zeigen sich hellauf begeistert von dem Foto. "Ich liebe das", kommentiert Tallulah Willis (30) den Post. "Das ist unglaublich", meint hingegen Scout LaRue Willis (32).

Wie sehr Emma ihren Ehemann liebt, macht sie immer wieder deutlich: Erst vor Kurzem machte sie Bruce ebenfalls via Instagram eine rührende Liebeserklärung. "Als kleines Mädchen träumte ich davon, mich in den Mann meiner Träume zu verlieben, einen weißen Gartenzaun zu haben, eine Familie zu gründen und zu erfahren, was bedingungslose Liebe ist. Die Moral ist: 'Sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen!'", lauten die rührenden Zeilen.

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, 2015

Neilson Barnard/Getty Images For Comedy Central Emma Heming, Rumer Willis, Tallulah Willis, Bruce Willis und Scout Willis

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seiner Frau Emma

