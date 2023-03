So bereitet sich Jörn Schlönvoigt auf seine GZSZ-Drehs vor

So probt dieser Star für seine TV-Rolle! Jörn Schlönvoigt (36) ist ein deutscher Schauspieler und Musiker. Er arbeitete zunächst als Komparse in verschiedenen Serien wie "Schloss Einstein" und "Alphateam". Bekannt wurde der Schauspieler jedoch durch die Rolle als Philip Höfer in der Dokusoap GZSZ. Bereits seit 2014 ist er Teil der beliebten Serie. Jetzt verriet Jörn, wie er sich auf die Drehtage bei GZSZ vorbereitet!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram plauderte der Hottie aus dem Nähkästchen. Wie er sich auf die Tage am Set vorbereite, sei dabei immer unterschiedlich: "Es kommt immer darauf an, wie viel ich an dem Drehtag drehe." Trotzdem habe Jörn eine Routine: "Ich beginne meistens schon am Montag oder am Sonntag mit der Vorbereitung für die Woche." An Montagen hätten die Schauspieler der Serie zusätzlich Zeit zu proben und Fragen zu stellen.

Erst vor einigen Wochen ging das Gerücht rum, dass der beliebte Dokusoap-Schauspieler aussteigen würde. Grund für die Vermutung war, dass seine Serienrolle nach Kambodscha geht, um bei einer Hilfsorganisation zu arbeiten. Mit einem Statement sorgte Jörn anschließend für Aufklärung: "Ich kann hier noch einmal persönlich sagen, ich freue mich sehr, dass ich im Mai für GZSZ wieder vor der Kamera stehe."

TVNOW / Rolf Baumgartner John (Felix von Jascheroff), Philip (Jörn Schlönvoigt) und Patrizia (Birgit Würz) bei GZSZ

RTL Felix von Jascheroff, Jörn Schlönvoigt und Anne Menden am Set von GZSZ

AEDT Jörn Schlönvoigt beim Moët Effervescence Event in Berlin

