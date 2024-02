Enorm: So viel kann Prinz Harry an nur einem Tag verdienen

Mit ihm hat keiner gerechnet. Nachdem zunächst kommuniziert wurde, Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) würden den Super Bowl verpassen, kreuzte Harry schließlich vorher doch in Las Vegas auf. Das Spiel sah er sich jedoch nicht an, er war beruflich unterwegs. Die NFL lockte den Herzog von Sussex nämlich mit einem Moderationsjob. So viel soll Harry an nur einem Tag verdient haben!

Mit seinem Überraschungsauftritt bei der NFL-Ehrung könnte er sich ganz schön die Taschen gefüllt haben, berichtet Mirror. Die PR-Expertin Mayah Riaz geht davon aus, dass Harry knapp unter einer Million für seine kurze Moderation bekommen haben könnte. Ein Faktor, der seine Bezahlung nach oben gedrückt haben soll, ist sein jüngster Besuch in der Heimat. Natürlich sorge der Prinz immer für internationale Aufmerksamkeit, wenn er bei einem Event auftaucht, erklärt die Fachfrau. Doch die Schlagzeilen rund um den 24-Stunden-Trip sollen Harrys Marktwert gesteigert haben.

Der Ex-Royal übergab den "Man of the Year"-Award an den Pittsburgh-Steelers-Spieler Cameron Heyward und scherzte: "Ich finde es wirklich toll, wie ihr Rugby von uns gestohlen habt." Auch der Geehrte selbst schien von Harrys Anwesenheit überrascht. "Man, ich stehe unter Schock. Das ist Prinz Harry", lachte er ungläubig.

