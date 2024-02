Ist Herzogin Meghans Schnee-Outfit eine Botschaft für Kate?

Möchte sie ihr damit etwas sagen? Herzogin Meghan (42) und Prinzessin Kate (42) sollen sich nicht besonders gut verstehen. Die ehemalige Schauspielerin soll vor allem ein Problem damit haben, dass die Frau von Prinz William (41) in der Öffentlichkeit ein höheres Ansehen genießt und wegen ihres Status als zukünftige Königin mehr Aufmerksamkeit bekommt. Doch nun könnte sie ihr einen Olivenzweig reichen: Meghans Kleidung in Kanada könnte eine Message an Kate sein.

Die Mode-Expertin Amber Graafland meint, dass hier vor allem die Farben von Meghans Kleidern eine Rolle spielen: Sie trug nämlich einen beigen Mantel über einem weißen Pullover und der passenden Hose – alles Farben, die für "Reinheit, Unschuld und Neutralität stehen". "Meghan ist geschickt darin, mit ihrer Kleidung tiefere Aussagen zu vermitteln, und so könnte ihr Einsatz von engelsgleichem Weiß natürlich eine viel tiefere Bedeutung haben. [...] Es steht auch für Neuanfänge, was auf die Bereitschaft hindeuten könnte, die Kontroversen der letzten Tage hinter sich zu lassen", analysiert Amber im Gespräch mit Fabulous.

Dagegen spricht allerdings, dass Meghan Gatte Harry (39) nicht nach London begleitete, als die Nachricht von König Charles' (75) Krebserkrankung bekannt wurde. Laut einem Insider wolle sie absolut keinen Kontakt zu den Royals haben. "Meghan will nichts damit zu tun haben und möchte sich von England fernhalten", erklärte die Quelle gegenüber OK! Magazine. Harry soll die Beziehung aber kitten wollen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Prinz William im Februar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de