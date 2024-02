Kein Paarauftritt: Prinz William kommt ohne Kate zu BAFTAs

Prinz William (41) geht allein auf den Red Carpet! Vor wenigen Wochen unterzog sich Prinzessin Kate (42) aus immer noch unbekannten Gründen einer Operation am Unterleib. Seither ruht sich die dreifache Mutter abgeschirmt von der Öffentlichkeit aus. Die diesjährigen BAFTA Awards wird ihr Gatte deswegen auch allein besuchen. Das bestätigte der Kensington Palast, wie unter anderem Hello! Magazine berichtet. Für gewöhnlich besucht das Ehepaar die Preisverleihung stets zusammen.

Noch im vergangenen Jahr legten William und Kate einen traumhaften Auftritt bei den BAFTAs hin. Prinz Harrys (39) Bruder strahlte in einem schwarzen Samt-Smoking von dem Designer Alexander McQueen (✝40). Seine Gattin sorgte hingegen in einem fließenden One-Shoulder-Kleid in Weiß samt langen schwarzen Handschuhen für offenstehende Münder. Die zwei turtelten auch ganz ungeniert. Kate gab William sogar einen kleinen Popo-Klaps. Auf diese Art von Auftritten müssen die Royal-Fans vorläufig aber erst mal verzichten. Die Prinzessin von Wales soll noch bis April ausfallen. William wird somit einigen Verpflichtungen alleine nachgehen.

William nahm in der Vergangenheit zwar bereits einige Termine ohne seine Frau wahr, doch seine derzeitigen Solo-Verpflichtungen entsprechen einer ganz anderen Bedeutung. Denn der 41-Jährige vertritt auch seinen Vater König Charles (75). Der britische Monarch ist an Krebs erkrankt und kann deswegen nicht all seinen Funktionen nachkommen. Deswegen liegt aktuell viel Verantwortung bei William. Charles wolle aber nicht, dass sein Sohn sich deswegen zu sehr unter Druck setzt. "Er wollte seine Kinder immer davor bewahren, diesen Druck zu früh zu bekommen und das wird auch so bleiben", berichtete ein Insider People. Diesbezüglich soll William aber genau wissen, was Priorität habe. An erster Stelle sollen für ihn Kate und ihre drei gemeinsamen Kids stehen. Erst danach folgt für ihn angeblich seine Arbeit.

Charles' Krebserkrankung und Kates Ausfall sollen auch den jüngsten Mitgliedern der Blaublüter zusetzen. Die Adelsexpertin Jennie Bond ist überzeugt, dass die Situation auch bei Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) Spuren hinterlässt. "Das muss eine sehr beunruhigende Zeit für sie sein", berichtete sie vor wenigen Tagen OK! Magazine. Besonders George soll von seinen Geschwistern schon am besten verstehen, was derzeit in der königlichen Familie los ist. "Vor allem George ist sich der Krankheit seines Großvaters mit Sicherheit bewusst und das in Kombination mit der Operation seiner Mutter... Das ist für einen kleinen Jungen eine Menge, mit der er umgehen muss", erklärte die Fachfrau. William soll deswegen auch alles dafür tun, um seinen Nachwuchs so gut es geht abzulenken.

Prinz William und Herzogin Kate

Prinz William im Oktober 2023

König Charles und Prinz William im Juni 2020

Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

