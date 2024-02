Lässiger Leder-Look: So stylish zeigt sich Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (54) zeigt mal wieder Modebewusstsein! Im Laufe ihrer Karriere sorgte die Sängerin und Schauspielerin schon für einige ikonische Looks. Sei es mit dem legendären Dschungeldress, das sie bei den Grammy Awards trug oder mit den glitzernden Anzügen, in denen sie auf ihren Konzerten performt – die 54-Jährige weiß, wie man einen Wow-Auftritt hinlegt. Im Rahmen ihrer Pressetour präsentiert sich Jennifer nun erneut in einem stylishen Outfit!

Auf diesem aktuellen Foto kommt die "The Boy Next Door"-Darstellerin bei den ABC Studios in New York City an. Jennifer zeigt sich in einem stilvollen Outfit bestehend aus einer hellblauen Bluse, einem figurbetonten Midi-Rock aus Kunstleder und einem bodenlangen, gemütlichen Trenchcoat. Dazu kombiniert sie Plateaustiefel in Lack-Optik, eine XXL-Sonnenbrille sowie eine Birkin Bag des Luxuslabels Hermès. Ihre Haare trägt die Musikerin in einem strengen Pferdeschwanz.

Anfang des Jahres überraschte Jennifer ihre Fans mit einer neuen Frisur. Auf der Pariser Fashion Week präsentierte sich die "Jenny from the Block"-Interpretin mit einem kinnlangen Bob. Ihren Haarschnitt stylte sie im angesagten Wet-Look.

Getty Images Jennifer Lopez, 2023

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

MEGA Jennifer Lopez auf der Pariser Fashion Week 2024

