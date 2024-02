Nach Baby Nummer drei: Will Angelina Pannek mehr Nachwuchs?

Ist die Familienplanung abgeschlossen? Am Valentinstag verkündeten Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) stolz, dass sie wieder Eltern werden. Die Influencerin und der einstige Bachelor erwarten damit schon ihr drittes gemeinsames Kind. In den sozialen Medien lassen die zwei ihre Fans regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben und plaudern auch das ein oder andere Detail aus: Wollen Angelina und Sebastian noch ein viertes Baby?

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 32-Jährige die Fragen ihrer Follower rund um das Thema Schwangerschaft. Ein Fan möchte wissen, ob die beiden die Familienplanung nun abgeschlossen haben. "Ich finde drei toll – und damit sind wir dann auch fertig", antwortet Angelina ehrlich und fügt hinzu: "Alle Zimmer sind dann belegt." Weitere Kids sind also vorerst nicht geplant.

Ganz so lange dürfte die Beauty nicht mehr warten müssen, bis sie ihren Wonneproppen in die Arme schließen kann. Im Rahmen der Fragerunde beantwortete Angelina nämlich auch, wie weit sie ungefähr ist. Die genaue Woche wollte sie zwar nicht verraten, dafür ließ sie sich jedoch ein anderes Detail entlocken: "Ich bin auf jeden Fall im zweiten Trimester."

SplashNews / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina Angelina Pannek im April 2023

