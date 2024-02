Baby Nummer drei: Angelina Pannek ist wieder schwanger!

Sie dürfen sich wieder über Nachwuchs freuen! Seit Juli 2019 gehen Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) gemeinsam durchs Leben. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes schipperten die Turteltauben 2020 noch schnell in den Hafen der Ehe. Im Anschluss folgte auch schon Baby Nummer zwei – doch die Familienplanung ist damit offenbar noch nicht abgeschlossen: Angelina ist mit ihrem dritten Kind schwanger!

Das verkünden die werdenden Eltern stolz via Instagram. Angelina und Sebastian teilen ein Foto, auf dem sie vor herzförmigen Luftballons posieren und die Influencerin ihre wachsende Babykugel präsentiert. "Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder", schreiben sie zu dem Beitrag.

Unter der zuckersüßen Verkündung sammeln sich auch schon die ersten Glückwünsche. "Ich wusste es. Du hast immer so schön gestrahlt und dein Bäuchlein habe ich auch gesehen. Herzlichen Glückwunsch euch beiden", kommentiert ein Fan. Auch Sarah Harrison (32), die gerade erst selbst ihre dritte Schwangerschaft verkündete, freut sich mit dem Paar.

Anzeige

SplashNews / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina und Sebastian Pannek im August 2022

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Die Familie Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de