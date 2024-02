Neue Folgen: Den Wollnys macht miese Hitzewelle zu schaffen

Die Wollnys kommen ganz schön ins Schwitzen! In dem Alltag der beliebten Großfamilie kann es manchmal ziemlich turbulent zugehen. In der vergangenen Staffel brachte Lavinias (24) Verlobter Tim (25) seine angehende Schwiegermutter Silvia (59) zum Beispiel ziemlich auf die Palme. Er disste seine damals schwangere Partnerin und behauptete, sie nutze die Situation aus. Silvia machte ihm daraufhin eine knallharte Ansage. Auch in der nächsten Staffel wird es hitzig – allerdings wortwörtlich.

Ab dem 6. März werden mittwochs um 20:15 Uhr jeweils zwei neue Folgen der Reality-Sendung ausgestrahlt. In den ersten beiden Episoden kämpfen die Familienmitglieder gegen die teils herausfordernden Klimabedingungen in ihrer Wahlheimat, der Türkei. Mit 13 Leuten urlauben sie in einem Ferienhaus in Ilica. Die dort hohen Temperaturen machen vor allem den kleineren Wollnys zu schaffen. Doch als wäre das nicht genug, kommt es auch noch zu einem Stromausfall, wie der Sender RTLZWEI vorab bekannt gab.

Die vergangene "Die Wollnys"-Staffel ging mit der Geburt des jüngsten Familienmitglieds Hope Angel Silvia zu Ende. Peter (31), der Vater der Kleinen, konnte bei der Entbindung aber nicht dabei sein. Aufgrund der Pandemievorschriften in der Türkei musste er dem OP-Saal beim Kaiserschnitt fernbleiben. "Es ist schon komisch, dass Peter nicht dabei sein darf", bedauerte seine Ehefrau Sarafina (29).

RTL 2 Die Wollnys, TV-Großfamilie

Instagram / estefaniawollny21 Sylvana, Sarafina, Estefania und Silvia Wollny im Dezember 2022

RTLZWEI Sarafina Wollny mit ihrem Ehemann Peter und ihren drei Kindern

