Mit oder ohne? Miley Cyrus stellt Unterwäsche-Kommentar klar

Was hatte die Sängerin drunter? Vor wenigen Tagen durfte sich Miley Cyrus (31) über ihren ersten Grammy freuen! Doch nicht nur das: Sie stand gleich mehrfach auf der Bühne und performte unter anderem ihren Song "Flowers" live vor dem Publikum. Dafür präsentierte der Hannah Montana-Star gleich fünf verschiedene Looks an nur einem Abend. Unter diesen trug die Pop-Ikone anscheinend keine Unterwäsche, wie sie in ihrer Dankesrede verriet. Oder doch? Jetzt stellt Miley klar, was sie drunter hatte!

In ihrer Grammy-Dankesrede fand der Popstar schätzende Worte für ihre Mutter, Schwester und engsten Freunde. Ihren Vater Billy Ray (62) erwähnt die 31-Jährige hingegen nicht mit einem Wort. Mit: "Ich glaube nicht, dass ich jemanden vergessen habe – außer vielleicht meine Unterwäsche", beendete die Sängerin ihre Rede. Mit einem Post auf Instagram bezieht Miley zu den Dessous nun Stellung: "PS.S.: Das mit der Unterwäsche war nur ein Scherz! Ich hatte ein passendes, maßgefertigtes Höschen von Gucci an."

Nicht nur für Miley, sondern auch für ihren Freund Maxx Morando (25) waren die Grammys ein unvergessliches Ereignis. Drei Jahre lang hatten die Sängerin und der Schlagzeuger ihre Beziehung diskret im Privaten geführt. Bei der diesjährigen Verleihung teilte das Pärchen dann ihren ersten öffentlichen Kuss!

Getty Images Miley Cyrus, 2024

Getty Images Miley Cyrus, 2024

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

