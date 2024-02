No-Doubt-Reunion: Gwen Stefani kennt die Songtexte nicht

Sie hat alles vergessen! Im Jahr 1996 hatte No Doubt rund zehn Jahre nach ihrer Gründung mit dem Song "Don't Speak" internationale Berühmtheit erlangt. Anfang der 2000er-Jahre konzentrierten sich die Bandmitglieder rund um Gwen Stefani (54) dann aber vermehrt auf ihre Solokarrieren. Der letzte gemeinsame Auftritt ist mittlerweile fast zehn Jahre her. Zuletzt begeisterte die Gruppe ihre Fans jedoch mit einer großen Überraschung: In diesem Jahr tritt sie auf dem Coachella-Festival auf. Das stellt Gwen jedoch vor einige Probleme!

Während eines Auftritts in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" gesteht die Sängerin, die Songtexte aus den früheren Bandzeiten nicht mehr im Kopf zu haben: "Ich erinnere mich nicht an sie. Nein, ganz und gar nicht. Ich erinnere mich nicht." Daher habe sie vor dem Festival nun noch einiges zu tun. "Ich denke, ich werde wahrscheinlich acht oder neun [Songs] lernen müssen", erklärt sie. Zudem gibt die Musikerin einen ersten Vorgeschmack auf die Setlist: "Einer der ersten Songs, die ich je geschrieben habe, hieß 'Different People'. Den spielen wir."

Ihre Fans sind schon vor dem Auftritt der Band hellauf begeistert. Unter dem Instagram-Video, in dem die Musikgruppe die erfreuliche Nachricht verkündet hatte, tummelten sich bereits kurz darauf zahlreiche erfreute Kommentare. "Ihr habt heute Abend so viele Menschen glücklich gemacht", schrieb beispielsweise ein Fan. Ein weiterer Nutzer schwärmt: "Wunder werden wahr und ich kann es kaum erwarten, euch da draußen wiederzusehen."

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige

Getty Images No Doubt im Dezember 2000

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de