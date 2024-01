No-Doubt-Reunion beim Coachella 2024: Fans rasten total aus!

Sie sind wieder zurück! Jedes Jahr zieht das Coachella-Festival zahlreiche Musikfans aus der ganzen Welt an. Die berühmtesten Artists begeistern auf den Bühnen im kalifornischen Coachella Valley die Zuschauer. Neben Lana Del Rey (38), Doja Cat (28) und Tyler, the Creator (32) wird in diesem Jahr eine der kultigsten Bands der 90-er und 00-er Jahre bei dem Musikspektakel performen. Diese Ankündigung sorgte für großes Aufsehen!

Die Rede ist von No Doubt! Die Rockband trat zuletzt vor rund zehn Jahren zusammen auf. Gwen Stefani (54), Tom Dumont, Tony Kanal (53) und Adrian Young verkündeten die erfreuliche Nachricht in einem lustigen Instagram-Video, kurz vor der offiziellen Veröffentlichung des Line-ups. Die Fans waren begeistert! "Ihr habt heute Abend so viele Menschen glücklich gemacht", hieß es unter anderem in einem der Kommentare. "Wunder werden wahr und ich kann es kaum erwarten, euch da draußen wiederzusehen", schrieb ein anderer Nutzer.

Die Band liebt es offenbar, ihre Fans zu überraschen. Im Jahr 2021 hatte die vierköpfige Truppe schon mal für Verblüffung bei ihren Fans gesorgt. Nachdem Frontfrau Gwen einige Jahre eine erfolgreiche Solokarriere gefeiert hatte, hatte die Band verkündet, nach elf Jahren wieder ein Album herauszubringen.

Getty Images No Doubt im Mai 2015

Getty Images No Doubt im Dezember 2000

Getty Images No Doubt im September 2012

