Ohrprobleme: Kathi Wagener und Kevin haben Angst um ihr Baby

Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik machen sich gerade viele Gedanken. Die ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer sind am Valentinstag zum zweiten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn Mariano Valentino hat das Licht der Welt erblickt. Am Samstag hätte Katharina auch schon aus dem Krankenhaus entlassen werden sollen. Doch kommt jetzt alles anders? Kevin und Kathi haben große Angst um ihr Baby!

In seiner Instagram-Story verrät der Rettungssanitäter: "Was uns gerade mehr als Bauchschmerzen bereitet, ist, dass unser Baby auf dem linken Ohr keine Reaktion zeigt." Es könnte also sein, dass etwas mit dem Gehör des Kleinen nicht stimmt. "Es zerbricht uns gerade das Herz und wir machen uns große Sorgen. Wir machen uns gerade verrückt", schildert der Nordrhein-Westfale. Doch bald stünden weitere Untersuchungen an, die für Klarheit sorgen sollen.

Schon bei der Entbindung hatte es offenbar ein paar Probleme gegeben. Kurz danach teilte Kevin seinen Fans via TikTok mit: "Wir müssen ein bisschen im Kreißsaal liegen bleiben, weil Kathi sehr viel [Blut] verloren hat." Mit weiteren Details hielt er sich jedoch zurück.

Kevin Yanik und Kathi Wageners Sohn

Kathi Wagener und Kevin Yanik im Februar 2024

Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

