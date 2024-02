Baby wohlauf? Kathi Wagener verlor bei der Geburt viel Blut

Katharina Wagener (28) hat offenbar keine leichte Entbindung hinter sich. Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin und ihr Show-Partner Kevin Yanik sind am Mittwoch zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn hört auf den Namen Mariano Valentino und bereichert das Leben der kleinen Familie schon jetzt. Bei der Geburt gab es allerdings wohl einige Probleme: Kathi hat viel Blut verloren.

In einem TikTok-Video gibt Kevin ein erstes Update: "Dem Kleinen geht es sehr gut. An sich war es eine schöne Geburt. Um 14:08 Uhr ist der Kleine gekommen, aber wir müssen ein bisschen im Kreißsaal liegen bleiben, weil Kathi sehr viel [Blut] verloren hat." Sie sollten sich aber keine Sorgen machen, wurde ihnen gesagt. "Hoffentlich wird jetzt mit Kathi alles gut", fügt der Rettungssanitäter hinzu.

Darüber hinaus verrät Kevin noch ein paar weitere Details. Mariano Valentino sei bei der Geburt 53 Zentimeter groß gewesen und habe ein Gewicht von 3.700 Gramm auf die Waage gebracht. "Das wohl schönste Valentinstagsgeschenk der Welt", freut sich der Nordrhein-Westfale.

TikTok / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im Februar 2024

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

