Quoten-Knaller: GNTM hat den stärksten Start seit 15 Jahren!

Die zahlreichen Veränderungen haben offenbar neugierig gemacht! Am Donnerstag begann die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel. Anders als in den vergangenen Jahren dürfen dieses Mal auch Männer teilnehmen – deshalb kürt die Chefjurorin Heidi Klum (50) jetzt auch nicht nur einen weiblichen, sondern auch einen männlichen Sieger. Wie das Ganze so abläuft, haben wohl ziemlich viele Menschen sehen wollen: Die erste GNTM-Folge hatte Traumquoten!

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, haben im Schnitt rund 2,04 Millionen Zuschauer eingeschaltet – und damit rund 300.000 mehr als bei der ersten Folge im Vorjahr. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schauten 1,22 Millionen Menschen zu, was dem Sender hier einen Marktanteil von 23,3 Prozent bescherte. Damit war das der erfolgreichste Staffel-Auftakt seit 15 Jahren. Nur 2009 waren die Quoten der ersten GNTM-Folge, mit knapp einer Million Zuschauer mehr, noch besser.

In der ersten diesjährigen Folge der Castingshow waren einige bekannte Gesichter zu sehen, darunter der ehemalige Prince Charming Kim Tränka. Aber auch David Lovric und Marcel Meyer, die einst an der Datingshow teilgenommen hatten, versuchten ihr Glück auf dem Laufsteg – jedoch vergebens. Ebenfalls am Start waren der einstige Love Island-Sieger Marcellino Kremers und der Köln 50667-Darsteller Lucas Schwarze.

ProSieben Heidi Klum mit den weiblichen Kandidatinnen von GNTM

ProSieben Germany's Next Topmodel 2024

TVNow Kim Tränka, Prince Charming

