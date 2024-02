Schon wieder Nippelblitzer! Florence Pughs Kleid verrutscht

Auch einem Star passiert mal ein Missgeschick! Florence Pugh (28) sorgt mit ihren gewagten Looks häufig für Schlagzeilen. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in dem Horrorfilm "Midsommar" berühmt. Aktuell sorgt die Beauty aber nicht mit ihrer Karriere für Schlagzeilen, sondern mit ihren Outfits. Ob bei einer Modenschau in Paris oder einer Filmpremiere – sie möchte mit ihren Nippeln wohl ein Statement setzen. Florence' letzter Nippelblitzer war allerdings ein Versehen.

Die 28-Jährige trug am Donnerstagabend auf der "Dune"-Afterparty in London ein maßgeschneidertes Paillettenkleid von Valentino mit Kapuze. Es hatte einen tiefen Ausschnitt und war rückenfrei. Dadurch hatte Florence wohl mit ihrem Kleid zu kämpfen, wie auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Als sie die Feier verließ, verrutschte ihr Kleid plötzlich und ein Nippel blitzte hervor.

Auf der Premiere von "Dune" zeigte sich Florence auch schon ohne BH auf dem roten Teppich und wollte damit vielleicht ein Zeichen setzen. "Leider ist die Angst vor dem menschlichen Körper so groß geworden, dass wir nicht einmal mehr meine zwei kleinen, süßen Nippel hinter Stoff auf eine Weise betrachten können, die nicht sexuell ist", erklärte sie in einem Interview mit Elle.

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Collage: Florence Pugh in Paris im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei den AFI-Awards 2024

Anzeige

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de