Tori Spelling zeigt sich rank und schlank nach der Scheidung

Tori Spelling (50) in Topform! Die Blondine und Dean McDermott (57) hatten sich im vergangenen Jahr nach rund 18 Jahren Ehe und fünf gemeinsamen Kindern getrennt. Der Grund dafür war die Tabletten- und Alkoholabhängigkeit des Kanadiers, wie er selbst gestand. Seit der Trennung lieferten sich die beiden Schauspieler eine Schlammschlacht. Unter anderem plauderte Dean intime Details ihrer Ehe aus. Nach dem ganzen Drama wurde Tori jetzt mit Top-Body bei der Geburtstagsfeier ihrer guten Freundin gesichtet.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigt Tori sich strahlend in einem lässigen Look. Die Schauspielerin trägt ein weites T-Shirt mit dem Aufdruck "Be Kind". Dazu kombiniert sie Jeans und rote Keilabsatzschuhe. Sie wurde dabei fotografiert, wie sie ihr Auto beim Parkservice abstellte, bevor sie ein italienisches Lokal betrat. Die Blondine genoss am Donnerstag ein Mittagessen im Restaurant Cipriani, um den Geburtstag ihrer Freundin Jennifer Raines zu feiern.

Tori gratulierte ihrer langjährigen Freundin auch auf Instagram. Sie teilte ein Bild, das die beiden im Partnerlook zeigt. Die Frauen tragen schwarze Tanktops, Jeans und schwarze High Heels. "Wir erscheinen seit 30 Jahren im Partnerlook... warum jetzt damit aufhören? Happy Birthday! Ich liebe dich, LouAnne xo", schrieb der Beverly Hills, 90210-Star darunter.

Instagram / torispelling Tori Spelling im November 2023

Instagram / torispelling/ Tori Spelling und ihre Freundin posieren

Getty Images Tori Spelling im Juni 2022

