Tori Spelling ist verletzt von den Worten ihres Ex Dean!

Tori Spelling (50) ist sauer auf ihren Ex! Im Juni dieses Jahres verkündeten der Beverly Hills, 90210-Star und der kanadische Schauspieler Dean McDermott (57) das Ehe-Aus. Das Paar war 17 Jahre lang verheiratet und hat fünf gemeinsame Kinder. In einem Interview berichtete Dean über das gemeinsame Leben und die Trennung der beiden: Tori ist verletzt wegen der indiskreten Kommentare ihres Ex!

In einem Interview sprach er über das gemeinsame Leben der beiden, das von seinen Alkohol- und Drogenexzessen gezeichnet war. Ein Insider verrät nun, dass Tori sich wegen des Interviews Sorgen um ihre Kinder mache: Vor allem ihre fünfzehnjährige Tochter Stella sei alt genug, um zu wissen, was vor sich geht. "Tori versucht, positiv zu bleiben und die Dinge für ihre Familie über Wasser zu halten. Sie versucht, sich nicht zu sehr von Deans Worten beeinflussen zu lassen", schildert ein Insider.

Tori ist direkt nach dem Ehe-Aus zusammen mit ihren Kindern aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen – anfangs lebten sie in einem Motel, dann in einem Wohnmobil und nun in einer Mietwohnung für 18.000 Dollar pro Monat. Dean offenbarte am Ende des Interviews, dass er seine Kinder seit fünf Monaten nicht mehr gesehen hat!

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Getty Images Tori Spelling mit ihren Kindern

Instagram / torispelling Tori Spellings Kinder im August 2023

