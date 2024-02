Vanessa Hudgens schwärmt von ihrem Eheleben mit Cole Tucker

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Im Dezember 2023 heiratete Vanessa Hudgens (35) ihren Partner Cole Tucker (27). In einer kleinen Zeremonie in Tulum in Mexiko gaben sich die beiden ganz romantisch das Jawort. In ihrer neuen Rolle als Ehefrau scheint die Schauspielerin so richtig aufzugehen. Vanessa schwärmt jetzt in den höchsten Tönen von dem Eheleben mit ihrem Cole!

In einem Interview mit Entertainment Tonight wird Vanessa auf ihre Ehe angesprochen. "Ich könnte nicht glücklicher sein – wirklich", erklärt die High School Musical-Darstellerin daraufhin strahlend. Ihr glückliches Eheleben sei auch der Grund dafür, warum die 35-Jährige aktuell einfach nicht aufhören könnte zu lächeln.

Vor wenigen Wochen schwärmte Vanessa bereits von ihrer Hochzeit. "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens. [...] Wenn ich jetzt darüber spreche, kommen mir wirklich die Tränen. [...] Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen noch übertroffen", freute sie sich im Vogue-Interview.

Instagram / cotuck Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

