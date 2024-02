Verwirrende Worte: Fühlt Prinz Harry sich etwa verloren?

Prinz Harry (39) ist sich unsicher. In den vergangenen Tagen ist der Sohn von König Charles III. (75) im Rahmen der Invictus Games 2025 in Kanada zu Gast. Zwischen seinen Pflichten als Gründer der Spiele hat der Prinz aber auch den Kopf voll mit anderen Sorgen. Sein Vater ist an Krebs erkrankt, zudem stehen er und Herzogin Meghan (42) wieder mal in der Kritik. Und nun sorgt Harrys neuestes Interview für Verwunderung. Vor allem bei einem Thema redet Harry sich um Kopf und Kragen...

Im Interview mit "Good Morning America" wird Harry gefragt, ob er sich vorstellen könne, die US-amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Doch diesbezüglich gerät der 39-Jährige mächtig ins Straucheln: "Fühle ich mich als Amerikaner? Nein... Ich weiß nicht, wie ich mich fühle." Bei diesem Thema dürfte wohl einmal mehr deutlich werden, dass Harry zwischen seiner Familie und seinem Leben mit Meghan hin- und hergerissen ist. Auch seine Antwort auf die Frage, was ihn davon abhalte, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, macht dies deutlich: "Ich habe keine Ahnung [...] die amerikanische Staatsbürgerschaft ist ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, aber sicherlich nicht etwas, das für mich im Moment Priorität hat."

In dem Interview sprach Harry auch über die derzeitige Situation um seinen Vater. Diesbezüglich machte Prinz Williams (41) Bruder aber klar, dass ihm seine Familie keineswegs egal sei. "Sehen Sie, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich dankbar", erklärte der zweifache Vater.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de