Angst vor ihr? Diese Probleme hat Sophia Thiel beim Dating!

Sie hat es nicht leicht! Als wohl bekannteste Fitness-Influencerin Deutschlands wird Sophia Thiel (28) von ihren Fans für ihre starken Muskeln gefeiert. Für ihre bevorstehende Let's Dance-Teilnahme hat sich die Bayerin vorgenommen, sich von einer sanfteren Seite zu zeigen. Sie vermutet, dass ihr das auch im Liebesleben weiter helfen könnte. Sophia weiß nämlich, dass ihre Stärke bei den Männern nicht immer gut ankommt.

Im Interview mit Bild spricht die Sportlerin ganz offen über das Thema Liebe. "Ich brauche einen Mann mit einer starken Schulter und liebem Herzen", wünscht sich die Single-Lady. So jemanden zu finden, sei für Sophia anscheinend kein leichtes Unterfangen. "Ich habe bisher ein wenig das Gefühl gehabt, dass Männer vielleicht etwas Angst vor mir haben und sich deshalb eher defensiv verhalten", reflektiert die Influencerin. "Das liegt vielleicht am Kraftsport oder an meiner offenen, direkten Art", erklärt die 28-Jährige.

Sophia spricht jedoch nicht nur über ihren potenziellen Traumpartner in Sachen Liebe. Auch an ihren zukünftigen Tanzpartner bei "Let's Dance" hat sie besondere Ansprüche. "Er sollte eine große, stabile Spaßkanone sein! Denn der muss mich ja auch hochheben können", scherzt das Sportmodel.

