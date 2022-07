Jennifer Lopez und Ben mussten für Heiratserlaubnis anstehen

Der Papierkram macht auch vor den Promis nicht Halt! Vor wenigen Tagen gaben sich Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) das Jawort. Die Sängerin und der Schauspieler heirateten heimlich in Las Vegas. Damit die Ehe rechtskräftig ist, mussten sich die beiden allerdings zuvor eine Heiratserlaubnis ausstellen lassen – und das ist auch für die V.I.P.s mit Warterei verbunden. Um das offizielle Dokument zu bekommen, standen J.Lo und Ben mit anderen Paaren in der Schlange!

In ihrem Newsletter "On The JLo" schrieb die 52-Jährige von ihrem großen Tag. Dabei sparte sie auch den Gang zur Behörde nicht aus. Dort warteten die Superstars mit den Normalos auf ihre Heiratserlaubnis. "Gestern Abend flogen wir nach Las Vegas, standen in der Schlange mit vier anderen Paaren, die alle die gleiche Reise in die Hochzeitshauptstadt der Welt unternahmen", erinnerte sich Jennifer. Unter anderem zwei Männer und ein weiteres junges Paar warteten mit Bennifer auf den offiziellen Wisch. Die Lizenz kostet in etwa 100 Euro.

Eigentlich hätten die Turteltauben mit dem Dokument ein ganzes Jahr Zeit gehabt, um zu heiraten. Doch Bennifer traute sich noch in derselben Nacht. Die berühmte Little White Wedding Chapel blieb für das Promi-Paar sogar extra etwas länger offen. Dort feierten sie nur im Beisein ihrer Kinder und Bens Bruder.

On The JLO Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Schauspieler

