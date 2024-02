An diesen Formaten würde Kim Virginia niemals teilnehmen!

Kaum eine hat dieses Jahr im Dschungelcamp so polarisiert wie sie! Influencerin Kim Virginia Hartung (28) wurde unter anderem durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor, Temptation Island und Are You The One – Reality Stars in Love bekannt. Sie ist bereits eine etablierte Persönlichkeit in der Reality-TV-Landschaft und hat vor, das auch zu bleiben. Auf Social Media verrät Kim Virginia nun, in welchen Formaten sie niemals mitwirken möchte.

Die 28-Jährige hängte vor Kurzem ihren Job als Flugbegleiterin an den Nagel, um sich vollends auf ihre TV-Karriere zu konzentrieren. Dennoch schließt die Mannheimerin bestimmte Formate von vornherein aus: "Hätte man bei mir so nicht vermutet", schreibt sie in einem Instagram-Q&A und führt aus: "Ich würde bei keinen Shows mitmachen, die Nacktheit inbegriffen haben." Somit kämen unter anderem Formate wie "Dating Naked" oder Adam sucht Eva nicht für sie infrage.

Dennoch sind bei der Influencerin weitere Projekte geplant: Sie nimmt an der diesjährigen Staffel Prominent getrennt mit ihrem Verflossenen Emanuell Weißenberger (31) teil. Schon im Vorhinein sorgt Kim für mächtig Zündstoff, da sie handgreiflich gegenüber einem anderen Kandidaten geworden sein soll.

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Februar 2024

Anzeige

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger, Realitystar

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de