Ohne Kate: Prinz William erscheint bei den BAFTA Awards 2024

Er ist angekommen. Heute steht in der Londoner Innenstadt die alljährliche Verleihung der BAFTA Awards an. Neben zahlreichen Hollywood-Größen sind dort auch die britischen Royals anzutreffen. Doch anders als im vergangenen Jahr erscheint Prinz William (41) dieses Mal ohne Prinzessin Kate (42) an seiner Seite – diese musste vor wenigen Wochen aus bisher unbekannten Gründen am Unterleib operiert werden. Nun ist der Thronfolger erstmals auf dem roten Teppich gesichtet worden!

Auf den vorliegenden Bildern der Preisverleihung schreitet der Sohn von König Charles (75) gut gekleidet den Red Carpet entlang, während er den anwesenden Fans ein breites Lächeln und Winken schenkt. William trägt zu seiner schwarzen Anzughose, schwarze Lackschuhe, ein weißes Hemd und ein dunkles Jackett aus Samt. Wie so oft macht der Herzog von Wales einen professionellen und sympathischen Eindruck.

An diesen Anblick müssen sich die Fans der Royals wohl vorerst gewöhnen. Kate soll noch bis April ausfallen, um sich ausreichend von dem operativen Eingriff zu erholen. Bis dahin wird William den Verpflichtungen der Familie alleine nachgehen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Getty Images Prinz William bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtsspaziergang 2023

